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政府目標明年底起 逐步推不停車繳費系統

2021-03-25 列印
　　立法會昨日首讀及二讀有關不停車繳費的修訂條例草案，為於政府收費隧道及青沙管制區，推行不停車繳費系統提供法律依據。系統便利駕駛人士透過無線射頻識別技術，以繳費貼遙距繳付隧道費。駕駛人士駛經收費隧道時，毋須再在收費亭停車並以人手繳費。運輸及房屋局局長陳帆表示，運輸署正與相關政府部門籌備各項工作，包括委聘隧道費服務商、發展後端系統等，政府目標希望明年年底起，陸續在各條政府收費隧道和青沙管制區，推行不停車繳費系統，認為有助紓緩隧道一帶的交通擠塞，拆卸繳費亭亦可以釋放空間，擴大巴士站或改善候車區的設施。

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