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疑安排交通意外呃賠償 四男涉串謀詐騙被捕

2021-03-25 列印
　　警方以涉嫌串謀詐騙拘捕四人，懷疑有人安排交通意外以獲取病假證明，再向相關部門騙取賠償，警方經調查後成功阻止相關詐騙行為。

　　警方在本月四日接獲報案，表示有兩輛私家車在大埔林錦公路相撞，有六名男子報稱受傷。新界北交通部初步調查後，認為案件有可疑，於是聯同大埔警區重案組調查，四名本地男子，不排除有更多人被捕。初步調查顯示，懷疑有人安排交通意外以獲取病假證明，再向相關部門騙取賠償。

　　社署的交通意外傷亡援助計劃為道路交通意外受害人或其受養人提供經濟援助，毋須考慮受惠人的經濟狀況。警方強調，高度重視涉嫌騙取政府資助的案件，會致力和不同的政府部門合作打擊違法行為。串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰可判囚十四年。

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