疑安排交通意外呃賠償 四男涉串謀詐騙被捕

警方在本月四日接獲報案，表示有兩輛私家車在大埔林錦公路相撞，有六名男子報稱受傷。新界北交通部初步調查後，認為案件有可疑，於是聯同大埔警區重案組調查，四名本地男子，不排除有更多人被捕。初步調查顯示，懷疑有人安排交通意外以獲取病假證明，再向相關部門騙取賠償。
社署的交通意外傷亡援助計劃為道路交通意外受害人或其受養人提供經濟援助，毋須考慮受惠人的經濟狀況。警方強調，高度重視涉嫌騙取政府資助的案件，會致力和不同的政府部門合作打擊違法行為。串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰可判囚十四年。
本港開打復必泰疫苗兩周，昨早突然煞停接種，原因是首個批次疫苗包裝出現裂痕、藥瓶鬆脫或稀釋時液體外流等，超過十五萬接種了第一劑這批次的市民「半天吊」，未知何時恢復接種第二劑。當局強調疫苗品質沒問題，是安...
2021-03-25
歐盟制裁中國新疆四名官員和一個實體後，中國採取反制，制裁共十位歐洲議會成員和歐盟機構。中方召見外國大使抗議後，法國、德國等歐盟等國再召中國大使抗議。中國外交部發言人回應指，歐方一些國家的做法無理，完全...
2021-03-25
facebook（fb）被美國的傳媒監察組織大轟炸，先指fb發「假新聞」；fb和另一社交媒體Twitter表示，已刪除了數百萬條有關Covid-19的「假新聞」後，再被傳媒監察組織指有十三億個虛假帳戶...
2021-03-25
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級分區營業經理吳肇基表示，鰂魚涌太古城碧藤閣低層E室，面積922方呎，三房連套房間隔，議價後以1608萬易手，呎價17440元，屬市價，買家為換樓...
2021-03-25
耶倫表示在總統拜登的一萬九千億美元紓困措施出台後，有信心明年美國經濟恢復增長，甚至達到全民就業。鮑威爾則指出，去年基數低效應和需求回升，將推動美國今年通脹持續向上，但壓力不會太大亦不會持久。 ...
2021-03-25
二二卡塔爾世界盃歐洲區外圍賽今晚展開，德國乘機推出黑色作客球衣象徵新時代。然而，黑鷹教練路維已提早宣佈今夏歐洲國家盃後離任，故隊長紐亞揚言餘下每仗都全力爭勝，給路維的舊世代一個完美告別，今晚J組主場迎戰冰島不勝無歸。（有線603台周五淩晨3:45直播） 德國一八世盃分組賽出局後，路維清走湯馬士梅拿、謝路美保定和曉姆斯等老將。雖然歐國盃因新冠肺炎疫情由去年延至今夏上演，日耳曼軍團失去一次驗證改革成果的機會，但路維今次引入三位未來可期的新星，繼續致力於國家隊年輕化，贊助商周二還公開由基拿比和根度簡披上的全新黑色作客球衣，代表新時代正式來臨。 隊長紐亞：場場當決賽 自○六...
2021-03-25
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
原名林明樂的楊明，去年8月駕車在山頂馬己仙峽道撞壆後涉酒駕被捕，被控三項罪名「拒絕提供血液樣本作酒精測試」、「不小心駕駛」及「車窗玻璃光度不足」的他否認首項控罪，早前已承認第二及第三項控罪。昨日於東區...
2021-03-25
首個批次復必泰疫苗抵港後，市民接種了兩周，前線醫護人員在檢測每一劑時，發現四十多次包裝出現瑕疵或內部液體壓力過大問題，港府一直將相關情況向德國生產藥廠報告，昨早收到回覆，認為須暫停接種該批次，以調查成因。港府依從，即時煞停注射。事件令接種計劃遇上小挫折，但也反映當局有嚴謹的把關機制，防止市民接種有問題的疫苗。故此，公眾毋須驚恐。 首批次復必泰疫苗被揭包裝有瑕疵，並非品質出問題，當局面對傳媒質詢時，亦首次透露設有檢驗疫苗的含菌量，證明無菌，認為可以安全使用。其實，目前不少市民仍對打疫苗抱觀望態度，當局有任何的安全檢測步驟和正面結果，應多主動向外公佈，以增強公眾的信心。今次暫停...
2021-03-25
今季開始來港客串的馬雅，在上陣八個賽日之後，終於在昨晚的谷草賽事打開勝利之門，於第三場策騎姚本輝馬房的「海島材子」後上險勝。賽後返回凱旋門之前，馬雅在跑道上豎起手指望向天，似乎是感謝上天庇佑，始終香港...
2021-03-25