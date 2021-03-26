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立會無約束力議案 支持改革通識科

2021-03-26 列印
立會無約束力議案 支持改革通識科
■立法會通過支持改革通識科的無約束力議案。
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　　立法會通過一項無約束力議案，支持改革通識科，多名建制派議員更提出取消它作為核心科目之一。提出議案的民建聯葛珮帆說，近年社會事件令很多家長對通識科失去信任，認為該科未必有需要必修必考。投反對票的熱血公民鄭松泰提議直接取消通識科，指如無基本知識鋪墊，學生的思考方式就流於空泛，變成「為拗而拗」。

　　教育局長楊潤雄說，當局決定維持通識科作為必修科是經過審慎考慮，社會繼續各執一詞，對學生學習並無好處，強調課程發展是一個持續的過程，呼籲各界理解當局的決定，並給予空間研究課程改革；強調改革後的通識科，會加強國家發展、法治的學習元素，配合一國兩制發展，加強學生的國民意識。

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