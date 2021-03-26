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醫局斥少數醫護抹黑疫苗「不能接受」

2021-03-26 列印
　　醫管局昨午召開大會，主席范鴻齡表示，已有約一萬二千名醫管局員工接種第一劑新冠疫苗，佔全職員工約一成四。他認為接種率尚可，呼籲員工及市民踴躍接種疫苗。范鴻齡批評，近日有少數醫護抹黑國產疫苗及疫苗接種計劃，又呼籲市民停用「安心出行」應用程式。他直斥「不能接受」，嚴肅敦促他們停止發表失實言論，強調科興及復必泰疫苗均經專家認證。

　　行政總裁高拔陞表示，局方正研究放寬恩恤探訪安排，探訪者完成接種兩劑新冠疫苗後兩星期，改接受快速抗原測試就可以探訪，只需數十分鐘便知道結果。

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