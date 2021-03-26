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深圳放寬入境檢疫至14天

2021-03-26 列印
　　深圳市衛生健康委宣佈，放寬入境檢疫安排，不再實施針對入境人員的「14+7」政策，改為實施十四天集中隔離，期間第一、四、七及十四天進行共四次核酸檢測，十四天集中隔離後，核酸檢測結果呈陰性者即可解除隔離觀察。對於符合居家隔離條件的入境人士，且目的地為深圳市，經核酸檢測陰性可自願申請集中隔離七天，之後家居隔離七天。

　　清明期間返鄉祭掃不需提供核酸檢測證明，但十四天內有境外（包括國外和港台）旅居史等四類人士，不可參加祭掃活動。

  另外，截至前日，深圳市累計為民眾接種二百○九萬劑新冠疫苗。

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