  • 2021年3月26日 星期五
  • 22º
  • 83%
熱門： 新疆棉面癱醫管局陳奕迅蘇玉華

日報新聞 > 港聞

﻿停打復必泰溝通混亂 聶德權致歉「唔好意思」﻿

2021-03-26 列印
﻿停打復必泰溝通混亂 聶德權致歉「唔好意思」﻿
Previous Next

　　港府前天早上十時宣佈，暫停接種涉包裝瑕疵問題的復必泰疫苗，當日約有一千人在此公告發出前已接種該款疫苗，而港府反應較澳門慢約一個半小時亦捱轟。公務員事務局局長聶德權與食物及衞生局局長陳肇始昨再承認溝通有混亂，對引起市民不便感到「唔好意思」；恢復接種時已預約的市民，不用自行更改接種日期。

　　聶德權指前天早上八時前接獲復星醫藥的書面通知，需時了解事件是否牽涉疫苗安全和質素等問題，當局會總結經驗。他指復星會盡快調查事件，以了解本港現存的批次可否接種，強調一有結果會再安排恢復接種，初步計劃為已預約的市民重新安排接種日期，他們毋須自行更改。

　　香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，疫苗藥瓶膠塞的金屬環鬆脫與樽身包裝瑕疵問題，可憑肉眼察覺，質疑疫苗生產商在品質控制時為何未有發現，亦沒有提供應急方案，批評欠缺責任感，而本港至今發現五十七宗疫苗包裝問題，比例算高。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd