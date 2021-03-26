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印度孟買發現新冠變種病毒

2021-03-26 列印
印度孟買發現新冠變種病毒
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　　全球新冠肺炎確診數字第三高的印度，單日再多五萬三千多人染疫，是去年十一月以來單日最多，再有二百五十多人死亡。當地加緊為國民檢測病毒（見圖），衞生部公佈，在疫情重災區即金融中心孟買所在的馬哈拉斯特拉邦等地區，發現有二百零六個樣本帶有雙重突變新冠變種病毒株，正了解會否增加傳染力及死亡率，或會否影響現時的疫苗效用。

　　印度國家疾病控制中心總監辛格表示，在新德里也發現九宗有此異變的病毒株。印度早前已錄得有英國、巴西及南非變種病毒株的個案。

　　此外，為防疫情反彈，德國原定復活節期間即下周四起一連五天實施嚴格封城措施，由於遭到外界強烈批評，總理默克爾周三宣佈放棄有關計劃及道歉。

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