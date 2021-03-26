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李家超往伊院覆診 保安局：並非打針後不良反應

2021-03-26 列印
　　保安局局長李家超昨早曾經前往伊利沙伯醫院。保安局回應傳媒查詢時表示，李家超昨日到醫院作一般例行覆診，而接種第二劑新冠疫苗後，完全沒有任何不良反應或不適，每日如常工作，並沒有休假。局長較早前經私家醫生進行頸部扁平疣皮膚手術，皮膚現紅是手術後的過渡期反應。李家超二月二十二日接種第一劑科興疫苗，本周一接種第二劑。

　　另外，第二批約一百萬劑科興新冠疫苗昨午由北京運抵香港，現香港累計共有約二百萬劑科興疫苗。

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