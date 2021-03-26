梵蒂岡：對港局勢沉默 因實際幫助有限

未來想在太空旅行飲紅酒？現在有研究人員將十二支法國西南部著名葡萄酒產區波爾多的頂級葡萄酒放上太空旅行一年後，受研究人員分析及品酒師們品嚐過，認為太空無重狀態並沒有破壞葡萄酒，反而更香。 本月舉行的世界級品酒會上邀請了十二名品酒師，品嚐其中一款經過太空旅行的葡萄酒，不僅如此，還盲測來自同一酒窖的另一瓶葡萄酒，比較兩者差異。 國際太空站通常不允許酒精和玻璃，因此在旅途中，這些酒都又經過一個特殊的鋼瓶包裝過。負責安排實驗的公司負責人戈梅（Nicolas Gaume）在記者會上說：「這項實驗着重於研究如果沒有重力對葡萄酒和葡萄樹的影響。」 他指：「初步的結果是失重並沒有破壞葡萄酒，...

2021-03-26