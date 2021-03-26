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梵蒂岡：對港局勢沉默 因實際幫助有限

2021-03-26 列印
　　梵蒂岡國務院外長蓋拉格近日受訪時指，教廷對於香港出現的社會運動保持沉默，因為認為發表聲明不會有太大作用。

　　蓋拉格接受耶穌會期刊的專訪，被問到教宗方濟各曾為緬甸局勢發聲，去年底亦曾在新書《讓我們夢想》中為維吾爾人發聲，但至今從未對香港的情況發表評論，他指教廷認同民主，支持各地受壓迫的人民爭取自由，教廷聲援香港雖然可以博得美名，但對香港的實際幫助卻有限。教廷一向甚少對有人權問題的地方採取譴責的外交手段。他指香港天主教會意見分歧，出現效忠北京派與自由派，認為教廷聲援香港的聲明難以改善香港處境。

　　對於香港主教已懸空超過兩年，他指教廷逼切希望任命新主教，但目前仍有難解的結。

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