  • 2021年3月26日 星期五
  • 22º
  • 83%
熱門： 新疆棉面癱醫管局陳奕迅蘇玉華

日報新聞 > 港聞

美股中段跌157點

2021-03-26 列印
　　美國周三股市中段下挫，杜指報三二二六三點，跌一百五十七點；納指則報一二八二六點，跌一百三十五點。滙控美國預託證券價格見四十四點八一港元，升零點○六港元；騰訊則見五百九十八點七九港元，跌七點二一港元。紐約期金報每盎司一千七百三十三點二美元，無升跌；紐約期油則報每桶五十八點一一美元，跌三點○七美元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd