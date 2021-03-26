上訴庭裁定「共同犯罪計劃」 適用暴動及非法集結
新疆棉風波鬧大 陳奕迅與Adidas割席
「新疆棉風波」鬧大，繼H&M不採用新疆棉花，Adidas等多個國際品牌亦跟隨，引起內地網民抨擊並發起抵制，多位中港藝人亦發難，紛紛與相關品牌解約，藝人陳奕迅昨天表示，即日起終止與Adidas品...
2021-03-26
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H&M棄用新疆棉花風波發酵 商務部：「強迫勞動」子虛烏有
瑞典服裝品牌H&M集團與新疆棉花的「割席」風波，燃燒至adidas及Nike等國際品牌，其都曾發表與新疆棉花「割席」的言論。事件引起大批中國民眾不滿，發起抵制。H&M中國就表示，確保供...
2021-03-26
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波爾多紅酒上太空一年更芳香
未來想在太空旅行飲紅酒？現在有研究人員將十二支法國西南部著名葡萄酒產區波爾多的頂級葡萄酒放上太空旅行一年後，受研究人員分析及品酒師們品嚐過，認為太空無重狀態並沒有破壞葡萄酒，反而更香。 本月舉行的世界級品酒會上邀請了十二名品酒師，品嚐其中一款經過太空旅行的葡萄酒，不僅如此，還盲測來自同一酒窖的另一瓶葡萄酒，比較兩者差異。 國際太空站通常不允許酒精和玻璃，因此在旅途中，這些酒都又經過一個特殊的鋼瓶包裝過。負責安排實驗的公司負責人戈梅（Nicolas Gaume）在記者會上說：「這項實驗着重於研究如果沒有重力對葡萄酒和葡萄樹的影響。」 他指：「初步的結果是失重並沒有破壞葡萄酒，...
2021-03-26
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屋苑紛錄上車客承接
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並獲用家承接，中原分行經理吳楚興表示，東涌東堤灣畔2座高層H室，面積544方呎，兩房間隔，望山景，獲外區上車客以788萬沽出，呎價14485元。原業主於10...
2021-03-26
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Nike捲政治風波曾跌4% 儲局或減買債 杜指先挫後升199點
美股三大指數步入連續第三個交易日下挫，據報受有關聯儲局將減買債的消息拖累，周四早段杜指跌348點報32071點，跌幅1.08%；納指跌幅更大，曾見12786點，跌175點或1.35%。標指也曾跌35點...
2021-03-26
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荷蘭崩堤 高普懶理 VVD左右為難
荷蘭由法蘭迪保亞代替朗奴高文執教，以及隊長華基爾雲迪積克重傷長唞後，表現急轉直下，周三世界盃歐洲區外圍賽G組首輪作客2:4大敗予土耳其。劍指今夏歐洲國家盃也好，躋身明年卡塔爾世盃決賽周也好，橙軍無疑希望雲迪積克趕及復出首戰國際大賽，惟利物浦領隊高普早已明言不想他急於回歸，後者勢成磨心。 朗奴高文轉教巴塞隆拿後，法蘭迪保亞接掌的荷蘭戰鬥力即大跌。今仗橙軍以金童馬菲斯迪歷特和通天老倌戴利白蘭特扼守中路，豈料防線錯漏百出，被土耳其三十五歲前鋒尤尼馬斯三破網窩，成四十一年來首位在橙軍面前連中三元的球員，加上隊友查漢奴古建功，主場4:2大勝一度藉卡拉臣及盧克迪莊追至較接近比數...
2021-03-26
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提倡Slow Fashion概念 永續時裝新據點
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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Dry足六年 帶女食Tea勁過電 43歲伍允龍力溝 C Cup金融小花
現年43歲的「大隻打仔」伍允龍（Philip）自15年跟拍拖8年的鍾嘉欣分手後，先後因拍無線劇與劉佩玥及江嘉敏傳緋聞，可惜兩女最終情歸他處，不過，單身6年的他近日似乎脫單了！早前《頭條日報》記者撞破P...
2021-03-26
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社論——疫下狂增磅 康體設施須鬆綁
過去一年多，防疫為重，公私營康體設施均長期封閉。公眾為了避疫，留守室內，身體少郁動，運動機會大減，卡路里積累，導致肥胖。一項民調發現，在八百名受訪者中，兩成人在疫情間增重四至七磅，另一成人重了八至十磅，更有一成三人肥了十磅以上，反映人人留家抗疫的不良後果，尤其是小童，經常屈在家裏，一旦養成靜態的生活習慣，日後難以改變。長此下去，身體過胖，增加患上慢性疾病的風險。疫情下，康文署為了減少人群聚集，長時間關閉轄下各室內運動場館，而私人屋苑會所為免爆疫，也多關門。健身中心更不用說，受限聚令影響，多月停業，市民想做運動，也大歎沒有適當的場地和設施。連喜歡嬉戲的小朋友，亦望遊樂場興歎，...
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馬場浮世繪——野田重擊跑完高松宮征港
周日沙田的第四場與第五場賽事中間，馬會將從中京競馬場轉播高松宮紀念賽受注。在這場一級短途大賽中，由於去年日本最佳短途馬「放聲歡呼」將轉戰下周日舉行的大阪盃，令今屆賽事比較均勢。當地傳媒預測，去年櫻花賞和NHK一哩賽亞軍「拉丁城市」將是兩倍半大熱門，馬兒剛於上月贏出三級賽阪急盃；而今屆香港短途錦標冠軍「野田重擊」是四倍次熱門，賽後將來港參加四月二十五日的主席短途獎。至於去年NHK一哩賽冠軍「禮讚歌詠」則是六倍第三熱門。 馬場浮世繪
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