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上訴庭裁定「共同犯罪計劃」 適用暴動及非法集結

2021-03-26 列印
　　涉嫌參與前年七月上環暴動的一對夫婦與一名十七歲少女，早前被裁定暴動罪及交替的非法集結罪脫。原審法官認為「共同犯罪計劃」的檢控基礎不適用於並非身在現場的三人。律政司就此向上訴庭尋求法律指引，上訴庭昨頒布判詞指，「共同犯罪計劃」原則適用於所有普通法法定罪行，適用於《公安條例》中的「非法集結」與「暴動」罪，故不在現場的被告亦能以「共同犯罪計劃」原則定罪，上訴庭認為不會令無辜者被濫告。律政司並不尋求推翻裁決，故不會影響三名被告的脫罪結果。

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