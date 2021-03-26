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太古捐1.5億 支援社區項目

2021-03-26 列印
■修讀飛機工程的學生正透過太古飛躍翱翔工作體驗計劃接受工作體驗培訓。
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　　太古集團宣佈向旗下太古集團慈善信託基金額外撥款一億五千萬元，以資助其「信望未來」計劃約三十項社區項目，額外捐款將進一步推動太古基金在教育、海洋保育和藝術發展方面的慈善工作，這些範疇亦是「信望未來」的三大重點。

　　有關項目將獲得一至三年期的資助，以幫助青年發揮所長、為弱勢社群提供平等發展機會，以及促進社會共融。太古集團在去年初展開「信望未來」計劃，支持多項與抗疫相關的項目，已惠及超過三十一萬人。

　　太古集團慈善理事會主席賀以禮指香港面臨疫情帶來的巨大挑戰，更應該為社會注入正能量。

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