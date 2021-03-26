﻿跨代共融 靠「麻將」

「哈哈……真係冇諗過呢個真係掂喎！真係幫輕咗我唔少呀！」陳太口中的「呢個」以及「真係掂」，其實是不少人都喜歡的玩意 ── 搓麻將。陳太是誰？她是陳家的「理事長」，丈夫上班為口奔馳，留守家中的「理事長」不但要照顧有輕度認知障礙的家翁陳伯，還要「睇實」正就讀小學的兒子陳B，加上家務瑣事一堆，每天日程密麻麻。



「賽馬會耆智園」個案經理最初與陳家接觸時，陳太表示疫情關係，老少皆留在家，但陳伯整天嚷着要外出，陳B亦因學校安排網上課堂而毋需上學，「理事長」頭疼是可以想像的。



陳太躊躇，到底可有些活動是適合家中的「大小寶」同時參與的？最好的是既能訓練「老友記」的腦袋，也能使孩子不要沉迷「睇壞眼」的電子遊戲。



傾談之下，個案經理得悉疫症爆發前，陳伯其中最喜愛的活動是與友人搓搓衛生麻將。靈機一觸之下，便向陳太提議由陳伯啟蒙陳B搓麻將這項「國粹」。純粹遊戲，不涉賭博。這樣既可以訓練長者的組織及表達能力，亦增進爺孫之間的感情，三來陳太亦能稍作輕鬆。



回家後，陳太立即把自小孩出生後置諸高閣的麻將找出來。誰不知「大小寶」真的「打成一片」——整個下午，家中傳來陣陣笑聲。



麻將由於需多人同時參與，可以連結家庭成員樂也融融的同枱好幾個小時。亦由於搓麻將需要排列成特定的組合方能「食糊」，因此可以訓練「老友記」組織圖案和數字的能力、短期記憶和運算能力，刺激大家多用腦，以及在不同方面訓練個人的認知能力。



居家活動並沒有專業與不專業的。除了搓麻將外，只要是能找到一些可以刺激腦部又能連繫各個家庭成員，使大家都能樂在其中的，也算是疫症下療癒各種心病的良方呢！



賽馬會耆智園推行「賽馬會『與耆同行』腦退化症支援計劃」，免費為50歲以上社區人士進行認知測試及資助轉介私家醫生作進一步檢查，以便盡早識別輕度認知障礙或早期腦退化症人士，及早介入。如欲了解更多詳情，請於星期一至五辦公時間致電：2946 8187與袁小姐聯絡或掃瞄二維碼閱覽相關資料。



捐助機構：香港賽馬會慈善信託基金



主辦機構：賽馬會耆智園 香港中文大學醫學院



合辦機構：九龍樂善堂 基督教香港信義會社會服務部 基督教靈實協會