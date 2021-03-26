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李軒朗被裁定非妥為當選 九龍城區議席懸空

2021-03-26 列印
■李軒朗（中）被裁定非妥為當選，須付訟費。
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　　「九龍角落」成員李軒朗前年十一月區議會選舉中，以一百七十票之差擊敗「西九新動力」成員林博，當選九龍城土瓜灣南區議員。林博質疑李軒朗作出非法行為，聲稱獲學者沈旭暉、立法會前議員劉小麗等人支持而展示橫額，宣傳前未獲簽妥正式同意書，早前入稟選舉呈請。法官楊家雄昨日於高等法院裁定李軒朗非妥為當選，李軒朗須付訟費。

　　法官楊家雄判詞中指出若容許並讀多份文件構成合成書面同意將引起不必要爭議，誤導參選人並需法庭程序解決，又指準備一份清晰的書面同意不費吹灰之力，故無實務理由接納合成書面同意。因此楊官不接納李軒朗與其聲稱支持者劉小麗及前學聯秘書長劉恩進對話紀錄構成書面同意，裁定李軒朗宣傳構成非法行為，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》。楊官續指，餘下五人情況雖未構成上述非法行為致違例，但亦明顯違反了《選舉管理委員會（選舉程序）（區議會）規例》。楊官遂裁定李軒朗非妥為當選，須付訟費，懸空其區議員席位。

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