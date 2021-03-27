涵蓋140間酒店 半島有份 旅發局「賞你住」 消費800元換500元折扣

為鼓勵本地消費，旅發局昨日宣佈推出「賞你住」計劃，市民即日起在實體餐廳或商店消費，並儲起最多兩張滿八百元的收據，即可在下月九日起於全港一百四十間酒店，包括多間五星級酒店，換取五百元住宿折扣優惠，名額二萬個，先到先得。酒店業界及零售界歡迎計劃，認為有助帶動生意，更希望盡快推出「賞你遊」以加強刺激消費效果。



「賞你住」活動有約一百四十間酒店參與，涵蓋港九新界及離島不同星級的酒店，包括多間著名五星級酒店，例如半島酒店、港島香格里拉大酒店、四季酒店及文華東方酒店等。市民下月九日上午十時起可瀏覽指定網站，查看參與活動的酒店名單及住宿套餐，再憑消費收據，直接向酒店預訂一晚或連續兩晚房間。



市民需在消費滿八百元以在酒店享用五百元住宿折扣優惠，至於如一對夫婦各自有一張消費滿八百元收據，則不能加起來換領一千元優惠，只能有一個五百元折扣優惠。



待放寬限聚推「賞你遊」



參加者於登記入住時，需要交出收據正本，供酒店確認，五百元折扣會在享用住宿後，於酒店帳單中扣除，每次住宿只能使用一次折扣優惠。至於每間酒店可以提供到的房間數目，將會按比例分配。



旅發局總幹事程鼎一表示，受第四波疫情影響，本港的零售及餐飲收益減少，隨着疫情近日回穩，希望帶動本地氣氛，鼓勵市民在港旅遊，體驗本地酒店服務及設施。至於新一輪「賞你遊香港」，將於本地遊獲放寬後推出。



業界冀活動延至暑假



「賞你住」的住宿期限截至六月二日，而參加者須於五月三十一日或之前登記入住。香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城向本報指出，業內深受疫情打擊，計劃有助帶動生意，但期望可擴展至暑假結束，同時可應用在酒店餐廳上。



邵家輝認為，計劃會吸引不少人參加，對零售界有一定幫助，加上參加者在「本地度假」時更願意消費，「對頂住個經濟有正面作用」。他又指，聚焦本地遊客的「賞你遊香港」，若能在疫情緩和時盡快推出，相信成效會事半功倍。







「賞你住」推廣活動



旅發局推出「賞你住」計劃，市民只須於合資格實體零售或實體餐飲商戶消費滿八百元及保留單據，即可享五百元本地酒店住宿折扣優惠。市民可於指定網站瀏覽酒店名單及住宿套餐，再憑消費收據自行預訂，登記入住時須出示收據正本，可享用住宿優惠。名額二萬個，先到先得。