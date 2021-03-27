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酒店吸宅度假客 推「家庭樂」住宿計劃

2021-03-27 列印
李漢城
程鼎一
酒店吸宅度假客 推「家庭樂」住宿計劃
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　　市民由下周五起，連續享有五天復活節及清明節長假期，各間酒店陸續推出住宿及餐飲優惠，吸引客人入住。據本報了解，不少酒店推出「家庭樂」住宿計劃，吸引本地家庭在港度假，於疫情時仍可共聚天倫。香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城預計復活節假期的預訂率較去年好，平均有八成或以上。由於Staycation是酒店住宿的唯一生意來源，他預料本港酒店可給予每名客人三百五十至五百元優惠。

　　位於尖沙嘴的五星級半島酒店表示，有見今年較多港人留港慶祝復活節，將會加入不同特色餐飲、住宿及兒童繪畫班計劃，希望客人盡情享受天倫之樂；因應疫情，酒店預料今年復活節期間的市場環境，將與去年相約。另外，位於灣仔的四星級六國酒店，也在四月推出復活節「Staycation（宅度假）」及餐飲禮遇，包括以優惠價享用下午茶自助餐及晚巿放題等。

　　另外，如心酒店集團旗下酒店推出住宿計劃，每晚套房住宿一千三百多元起，包括自選餐飲優惠、房間佈置等。
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