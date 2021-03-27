﻿新疆棉花風波愈演愈烈﻿﻿ 外交部：中國非鐵蹄下的晚清﻿

新疆棉花風波愈演愈烈，外交部重申中國不是當年八國聯軍「鐵蹄下的晚清」，事實將刺破所有針對中國的謠言。良好棉花發展協會（BCI）多個成員品牌因宣佈棄用新疆棉花，遭內地民眾抵制，美國網購平台「亞馬遜」昨天傳出將所有中國棉產品下架，引發內地網民呼籲中方網購平台全面下架BCI相關品牌作「還擊」。



揭中情局借維族搞亂中國



在北京，外交部發言人華春瑩昨日在例行記者會上播出片段，涉及美國前高官二○一八年的發言，指中情局想破壞中國的穩定，最好是製造中國的動盪，與維吾爾族人一起刺激北京。華春瑩表示，所謂新疆維吾爾族問題，只不過是美國企圖從內部搞亂中國、遏制中國的戰略陰謀。她重申，中國不是當年八國聯軍「鐵蹄下的晚清」，中國坦坦蕩蕩，光明磊落，事實將刺破所有針對中國的謠言。



「亞馬遜」昨天登上內地微博熱搜，有網民引用一份「亞馬遜」致賣家的通告，指「亞馬遜」按美國海關及邊境保護局最新指令，禁止進口新疆所有棉花產品，以及全部或部份使用新疆棉花生產的所有產品。由於約八成五中國棉花生長在新疆，故任何從中國進口的含棉產品都有機會被扣留。有關通告引發內地網民強烈不滿，呼籲中方網購平台包括「淘寶」、「京東」等，全面下架BCI相關品牌，包括「Adidas」、「Nike」、「New Balance」等。BCI上海代表處昨天發聲明表示，中國區團隊從未發現一宗有關強迫勞動事件。



網民促中超棄Nike贊助



內地網民亦敦促，國足及中超聯賽等撤換贊助商「Nike」。同時，「FILA中國」在其微博帳號指已啟動相關程序退出BCI組織。德國「HUGO BOSS」及日本「ASICS」亦表明，會繼續使用新疆棉花。



此外，中國駐美國大使崔天凱接受美國有線電視新聞網（CNN）國際頻道的採訪，觀看CNN一則涉疆報道後，當場指出CNN這種偏離事實，控制輿論的報道和行為是「不真實的」、「不道德的」，強烈譴責美國官方和媒體對於中國在新疆問題上的污衊。



