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三跑項目八「工頭」涉收回佣被捕

2021-03-27 列印
　　廉政公署發言人證實，早前接獲貪污投訴，該署人員經調查後，本月中拘捕八名在香港國際機場第三跑道項目工地負責分配建築工人工作的分判商「工頭」，涉嫌向建築工人索取及收受利益，作為聘用該等建築工人的報酬。

　　據了解，涉案分判商「工頭」，涉嫌直接或透過中間人向建築工人索取及收受非法回佣，涉款由每日一百元至四百多元不等，涉及工種包括木工、紮鐵工、吊運裝配工及散工。廉署表示，由於調查仍在進行，廉署不宜就案件作進一步評論。機場管理局及有關分判商在廉署調查期間提供全面協助。

　　廉署強調，「行規」並非貪污賄賂的藉口，不論涉及金額多寡，行賄受賄同屬違法，業界人士切勿以身試法。廉署會密切留意有關情況，繼續採取適當執法行動，以遏止歪風蔓延。

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