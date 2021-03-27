三跑項目八「工頭」涉收回佣被捕

據了解，涉案分判商「工頭」，涉嫌直接或透過中間人向建築工人索取及收受非法回佣，涉款由每日一百元至四百多元不等，涉及工種包括木工、紮鐵工、吊運裝配工及散工。廉署表示，由於調查仍在進行，廉署不宜就案件作進一步評論。機場管理局及有關分判商在廉署調查期間提供全面協助。
廉署強調，「行規」並非貪污賄賂的藉口，不論涉及金額多寡，行賄受賄同屬違法，業界人士切勿以身試法。廉署會密切留意有關情況，繼續採取適當執法行動，以遏止歪風蔓延。
為鼓勵本地消費，旅發局昨日宣佈推出「賞你住」計劃，市民即日起在實體餐廳或商店消費，並儲起最多兩張滿八百元的收據，即可在下月九日起於全港一百四十間酒店，包括多間五星級酒店，換取五百元住宿折扣優惠，名額二...
2021-03-27
深圳市出現一宗初生嬰兒患上罕見的先天皮膚發育不全病症，據該症發病率約為十萬分之一。病因暫未明，目前內地僅報二百五十八宗。 內媒報道指，有位三十五歲的李女士近日誕下一名男嬰樂樂，但樂樂身上卻有大面積皮膚...
2021-03-27
美國總統拜登周四舉行自他一月上台以來的第一場記者會，會上他花了頗長時間講述持續緊張的美、中關係，揚言一定會繼續向中國施壓。他又把中國國家主席習近平比作俄羅斯總統普京，批兩人都是專制的支持者。中國外交部強調，不存在美方要求中方遵守國際規則的問題，又形容在遵守國際規則方面，中國是模範生，而美方是差等生。 拜登指『四方安全對話』是討論如何要中國在區內承擔責任，又指民主體制必須合作。他指「我們要中國承擔責任，遵守規矩，依從規矩。」他又指雖然中、美在貿易、香港、新疆維吾爾族人及擴大軍事力量等問題上有分歧，但美國並不是想與中國對抗。他又指，不會讓中國在他任內超越美國。 拜登形容習近平...
2021-03-27
已為現樓的油塘新盤曦臺，由宏安及旭輝合作發展，項目近期接連開放全新現樓示範單位吸客。樓盤自去年3月首輪開售至今，已累售278伙。 發展商最新開放項目的1座36樓D室現樓示範單位，面積547方呎，兩房間...
2021-03-27
港股連跌五日終見反彈，恒指成功收復28200點頸線位置，收報28336點，抽升436點，但全周仍跌654點。個別科技股帶頭領漲，令科指表現出眾，收報8129點，上漲2.3%。大市成交稍為縮減至1839...
2021-03-27
經過十多年的低潮期後，挪威和土耳其湧現新黃金一代。前者擁有以天才中場馬田奧迪加特和中鋒艾寧夏蘭特為首的銳利鋒線，今晚世界盃歐洲區外圍賽G組，勢乘土軍新晉守將蘇恩古和奧辛卡巴克還未完美建立默契，在西班牙馬拉加中立場全取三分，主勝穩開。（有線602、662台周日凌晨1:00直播） 在夏蘭特（艾蘭夏蘭特父親）、科托夫、蘇斯克查和費奧等黃金一代帶領下，挪威曾接連躋身一九九四及九八世盃決賽周，但千禧歐洲國家盃後便無緣大賽，沉淪逾二十載才重現新黃金一代。當中七年前年僅十五歲便首次為國披甲，如今廿二歲已成為隊長的奧迪加特，更是挪威人的驕傲。有別於挪威傳統，此子擁有細膩腳法，各賽事近四次為...
2021-03-27
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
太極樂隊鍵琴手、著名音樂人唐奕聰（Gary）本月初因心臟病發猝逝，享年57歲，親友昨日為他舉行安息禮拜，五位太極隊友獻唱詩歌《奇異恩典》及扶靈，難掩哀痛。劉賢德直言很想Gary能醒來；雷有輝表示哭過後...
2021-03-27
前些日子去中文大學看花看畫，繞到網紅打卡景點「天人合一」處，隔空遠望，可以看到慈山寺的觀音像屹立山嶺之間，底下房屋成排，水天一色，都像在菩薩照料之下，即使不懂風水，看得也極是舒服。 於是這天又去慈山寺...
2021-03-27
騎師史卓豐明日將策騎五駒上陣，其中蘇廄的「坪山新星」早前交由他過檔試閘，今次此駒將列陣頭場五班千四米，騎者表示此駒即使未曾在港贏馬，但連仗後上走得接近，以低分馬來說已經難得。 早前史卓豐夥拍「坪山新星」試閘，因為直路上曾受困，所以他索性不作催策，讓馬兒順着本身步伐過終點。他表示「坪山新星」的表現已經不錯，明日跑季初曾上名路程，希望早段有快步速幫助，讓其在有利條件下爭勝。 馬場浮世繪
2021-03-27