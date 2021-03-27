  • 2021年3月27日 星期六
  • 28º
  • 64%
熱門： 新疆棉泰國疫苗IKEA陳奕迅

日報新聞 > 港聞

第二針科興疫苗開打 多間接種中心現人龍

2021-03-27 列印
　　屬本港首五類優先接種組別的市民，昨日起陸續接種第二針科興新冠疫苗，多間社區接種中心昨早都見有人排隊打針，屬本港首五類優先接種組別的市民。就港府早前因疫苗包裝瑕疵問題，暫停接種復必泰疫苗，新冠疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝希望，藥廠盡快有調查結果，其中的一個後備方案是要求對方再運一批新疫苗到港。

　　此外，衞生防護中心疫苗可預防疾病科學委員會成員、港大公共衞生學院教授高本恩期望，盡早查清復必泰疫苗的包裝問題，可望最早下周恢復接種。他又指，科興疫苗的保護率只有六成多，即使有多人接種亦未必達致群體免疫。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd