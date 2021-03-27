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戲院業求「復活」檔期放寬入座率

2021-03-27 列印
■戲院業界促當局進一步放寬入座率限制。
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　　疫情趨穩定，本港戲院獲准在農曆新年後重開，但入座率維持在一半，停開期間亦錯失聖誕節、跨年及新春假期等黃金檔期。香港戲院商會去信商務及經濟發展局局長邱騰華，要求在復活節假期前，即下星期四起，放寬戲院入座率至七成半，以及取消院內不准飲食的限制。商會強調復活節假期是業界的黃金檔期，對營業額很關鍵，若再不放寬入座率，將削減製片商投資電影的意欲，造成惡性循環。

　　體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國表示，戲院在疫情下關閉約一百六十日，其他大部份時間的入座率只有五成，減低製片商投資電影的意欲，加上當局禁止客人在戲院內飲食的規例，等同切斷戲院的重要收入。他希望政府體恤業界困難，盡早放寬防疫措施。

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