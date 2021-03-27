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陳智思：「審查委員會」未必有外人參與

2021-03-27 列印
陳智思：「審查委員會」未必有外人參與
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　　港區人大代表、行政會議召集人陳智思接受網媒訪問時表示，未來審核參選人資格的「資格審查委員會」，傾向是一個內部審核機制，將會向駐港國安公署和不同政府部門索取資訊，由於處理的資料涉及國家安全，委員會未必會有很多外部獨立第三者參與。

　　他不認同選舉制度改革是民主倒退，認為改革制度未必一定可以解決問題，但至少有希望，又指中央政府不會容許將來參政者「Hea做」，如果不能解決深層次矛盾，幾年後都要走人。

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