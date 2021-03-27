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三煞截停的士 斬客打司機

2021-03-27 列印
　　一名男子，昨早在尖沙咀乘搭的士時，被一批駕乘私家車兇徒截停，車上跳出三名分持利刀及鐵錘大漢，擊毀的士擋風玻璃及拖出男乘客事主狂斬多刀，更砸傷無辜「的哥」頭部流血後驅車逃去，報警後傷者獲送院治理。

　　受傷的士男乘客姓馮，二十三歲，據悉有黑幫背景。昨晨七時許，馮於金巴利道一間夜總會步出，乘搭同姓馮（五十九歲）「的哥」的士，沿向漆咸道南離開，一輛私家車尾隨至柯士甸路一號對開將的士截停；其中三名大漢兩持利刀及一持鐵錘，落車撲向的士用錘扑爆「大銀幕」及車窗，斬傷馮及將司機扑至頭破血流後，乘同黨接應賊車逃去。

　　途經駕駛者見狀報警將兩傷者送院。警方調查後將案件暫列傷人，正調查案件是否與尋仇有關。

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