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兩分鐘兩度非禮女生 淫漢被捕

2021-03-27 列印
■十四歲女中學生在沙田中心，被一名色狼非禮。
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　　色膽包天無業漢，兩分鐘內兩度非禮一名十四歲穿校服女中學生被捕。警方表示，案中女事主前日早上約十一時上學途中，在沙田中心一間店舖購買飲品期間，被一名色狼從後觸摸身體非禮。事主未有即時報警求助；不料兩分鐘後，涉案色狼折返再重施祿山之爪後逃去；女事主向店員求助報警。

　　警方經翻看現場一帶閉路電視錄影蒐證後，鎖定目標疑人，昨早上約十一時在沙田中心商場拘捕該涉非禮三十一歲姓劉男子，報稱無業。警方呼籲相關案件的其他受害人如未報案，請盡快與警方聯絡。警方重申，非禮屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁十年，市民切勿以身試法。

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