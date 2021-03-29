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染變種病毒病人曾混合隔離

2021-03-29 列印
　　北大嶼山醫院香港感染控制中心發生隔離安排事故。九龍西醫院聯網發言人公佈，一名初步確診感染新冠病毒的四十五歲女病人，上周五獲安排送到中心。由於病人屬輸入個案，按既定程序須接受獨立隔離，惟確診後被錯誤安排至有四名確診者的病格，約二十分鐘後才被發現其基因排序測試尚未有結果，隨即將她轉至另一病格接受獨立隔離。

　　中心於前天早上獲悉該女病人對變異病毒株N501Y呈陽性反應，強調她早前未曾離開病牀，亦無接觸同病格另外四名病人，而病牀之間亦有布簾分隔，相信其他病人受感染的風險很低。

　　中心已向有關病人解釋並致歉，為謹慎起見已安排四名病人接受單獨隔離治療，以及為她們安排基因排序測試。中心會檢討現時確診病人的入院流程及隔離安排。

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