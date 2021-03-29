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安排旅業員工做「臨工」 最快今公佈方案

2021-03-29 列印
■張建宗昨天發表網誌指失業率上升至百分之七點二，青少年失業情況值得關注。
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　　疫情重創香港經濟，張建宗昨天發表網誌指失業率上升至百分之七點二是十七年來最高，青少年失業情況值得關注，當中十五至二十四歲人士的失業率高達百分之十五點六，失業人數三點五五萬人，應屆畢業生佔超過一萬人。

大灣區就業收逾千八空缺

　　政府截至二月底開設約三點一萬個職位，其中約一萬個是為應屆畢業生和青年人而設。他呼籲青年亦可在大灣區尋找新機遇，政府推出的大灣區青年就業計劃，至今已收到超過一千八百個空缺。

  此外，據悉政府最快今日公佈協助旅遊業界的方案，安排旅遊從業員到社區疫苗接種中心協助接待及行政工作，預料最快五月落實，提供最多一千八百個就業職位，方案涵蓋酒店、旅行社、導遊等不同範疇。

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