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鯉魚門度假村發現戰時炮彈

2021-03-29 列印
　　柴灣道鯉魚門度假村昨日發現懷疑戰時炮彈，要警方爆炸品處理課人員到場引爆，無人受傷。昨午十二時許，一名外籍男子報案，指在柴灣道鯉魚門度假村對上約四百米的一山坡，發現懷疑戰時炸彈。警員接報封鎖現場調查，並通知消防及警方爆炸品專家到場戒備及視察。爆炸品專家初步檢視後，相信是二戰時的英式炮彈，炮彈長約三十厘米及直徑七厘米。由於炮彈狀態不穩定，爆炸品專家昨午約三時即場引爆，事後檢走有關炮彈碎片進一步調查。炮彈引爆期間，度假村內的檢疫中心毋須疏散。

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