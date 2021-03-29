  • 2021年3月29日 星期一
  • 27º
  • 74%
熱門： 廖啟智胃癌葉劉淑儀姜濤新疆棉花

日報新聞 > 港聞

三成受訪家長 疫下與子女衝突增

2021-03-29 列印
　　城市女青年商會聯同童軍知友會訪問逾七百名雙職家長，當中三成人表示在疫情下與子女的衝突增多，一成六人表示每日都會與子女吵架，近一成更是每天有多次衝突。衝突原因以功課及時間管理為主。另有逾三成父母就將子女交由祖父母或外傭照顧，他們較多以電子產品安撫小朋友，亦容易引起衝突。

　　組織提醒家長，網課有別於面授課堂，不能與後者的學習表現比較，家長要多鼓勵子女。政府亦應加強家庭友善政策，例如增加託兒服務、容許雙職家長彈性上下班等。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd