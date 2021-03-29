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疫情影響性生活 已婚較未婚顯著

2021-03-29 列印
　　香港性教育、研究及治療專業協會去年十二月，透過網上問卷訪問逾一千人，當中一半人已婚，發現約三成人指性生活水平於疫情期間有所下降；另有三成受訪者表示，情感親密度增加，與伴侶間的關係有改善。

　　調查又發現，已婚人士無論懷孕意向、性活動次數等減弱的情況都較未婚人士顯著。協會指由於已婚者比未婚者壓力更大，例如要處理子女在家學習的情況，面對各種家庭的壓力，導致性活動減少。

　　協會認為疫情下不少伴侶減少以身體接觸表達情感，但認為在抗疫期間因多了時間留在家中與伴侶溝通，共同面對疫情帶來的困難，期間增加情感親密度。協會亦鼓勵市民在疫情下多透過做家務等方法表達感情，減輕伴侶重擔。

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