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社協促重設租管法例

2021-03-29 列印
■社協指現時公屋供應嚴重不足，劏房需求殷切，基層租戶面對無理加租，只能「肉隨砧板上」。
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　　劏房租務管制研究工作小組將向政府遞交報告。社協隨機抽查在深水埗、油尖旺區內的劏房、板間房和籠屋的租金，發現業主在分間單位出租後的租金收益，可高達其估計租值的九倍多，促政府立法規管加租幅度及租金水平。

「2+2」被批對業主不公平

　　社協指劏房租戶的租金負擔能力已達臨界點。現時公屋供應嚴重不足，劏房需求殷切，基層租戶面對無理加租，只能「肉隨砧板上」。社協建議重設租金管制法例，規管分間單位租金水平及升幅，短期可參照差餉物業估價署對個別單位估值租金水平，規定業主分間單位出租後每年總租金收入，不能高於差餉署租值百分之一百二十。

另外，香港業主會會長佘慶雲則批評，如政府認同設立「2+2」租約年期，即業主在首兩年不能加租，以及租客可有兩年優先續租權，是對業主不公平，寧可將現有劏房拆掉。

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