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馬鞍山牛牛疑似滿身彈痕

2021-03-29 列印
■受傷牛隻身上，有不少與子彈孔類似的圓形傷痕，未知是否人為造成。
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　　虐畜事件近日頻頻發生，馬鞍山有行山市民發現野牛受傷及報案，漁護署及警方派員到場了解。「牛牛義工聯盟」亦在社交媒體指，有市民報料於昂平高原行至大金鐘時，發現牛隻身上有不少與子彈孔類似的圓形傷痕，未知是否人為造成。有網民卻指牛隻可能患狼瘡症，傷口或由皮膚病引致。

　　警方表示，昨日下午兩時許接獲行山人士報案，指於馬鞍山昂平近大金鐘發現一隻牛受傷。警方及漁護署人員接報到場，經初步調查，案件列作發現受傷動物，受傷牛隻已接受治理。

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