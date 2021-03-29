「勇爵」反罪惡 搗無牌吧拘31男女

警方根據線報，昨凌晨一時許，展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查觀塘開源道凱源工業大廈一單位，搗破一間懷疑無牌樓上吧，但現場未有負責人，調查後拘捕單位內十八男十三女，年齡介乎十八至二十七歲，分別涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒及違反「限聚令」被捕。行動中，警方檢獲約一百八十罐啤酒及二十支烈酒，總值約一萬元。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。



警方強調無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款一百萬元及監禁兩年；市民於無領取牌照的地方飲酒亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款二千元，呼籲市民切勿以身試法。警方亦呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。



