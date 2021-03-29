  • 2021年3月29日 星期一
  • 27º
  • 74%
熱門： 廖啟智胃癌葉劉淑儀姜濤新疆棉花

日報新聞 > 港聞

霍啟剛稱收運動員查詢 希望安排接種疫苗

2021-03-29 列印
■霍啟剛說，本港疫情有接近清零跡象，希望政府放寬部份場所。
Previous Next

　　東京奧運將在七月舉行，港協暨奧委會副會長霍啟剛昨表示，國際奧委會沒有強制要求運動員打疫苗，但最近都收到運動員查詢希望安排接種，相信會安排分兩日接種，細節由體院公佈，會尊重運動員自己接種疫苗的意願。身兼香港藝術發展局大會委員的霍啟剛說，本港疫情有接近清零跡象，希望政府放寬部份場所，如戲院入座率可以放寬至百分之七十五，安全情況下可考慮場內飲食。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd