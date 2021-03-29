霍啟剛稱收運動員查詢 希望安排接種疫苗
終生好戲 兩奪金像獎男配角 智叔辭世 經典不滅
兩度獲得金像獎男配角的藝人廖啟智，上周一驚傳患上胃癌，要入院治療及全面停工。人稱「智叔」的廖啟智在太太陳敏兒照顧下，低調養病，可惜昨日傳來噩耗，其經理人公司昨晚宣佈「智叔」在昨晚約八時半，在威爾斯親王...
2021-03-29
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中伊簽25年合作協議 投資達四千億美元
中國與伊朗簽署為期二十五年的戰略合作協議，成為指引兩國關係的路線圖。但伊朗民間部份人不領情，反對此協議。據報協議內容主要為中方將於二十五年內投資伊朗電訊、基礎設施和信息技術等數十個領域，進行達四千億美元投資；而中方就可獲得伊朗的常規石油供應。另有消息指，協議涉及的石油交易是通過人民幣結算，分析指將對美元的地位構成挑戰。 不過，伊朗民間部份人不領情，網上出現「#對中國伊朗協議說不」（#No2ChinaIRAccord）的主題標籤。有Twitter用戶上傳寫有「中國滾出伊朗」的貼圖。中國國務委員兼外長王毅提及中國與中東關係時指，中方在中東從不謀求勢力範圍，反對「文明衝突論」、「...
2021-03-29
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緬甸一天槍殺逾百人 死者包括兒童 十二國防長聯署譴責
緬甸上周六的建軍節迎來軍事政變以來最血腥一天。當地網媒報道，士兵及警察向反軍事政變示威者開槍，全日殺死至少一百一十四人，當中包括兒童。十二國國防部長聯署譴責血腥鎮壓，指緬軍對平民使用致命武器。周日有民眾無懼鎮壓持續上街，當局出動警力戒備。 報道指，最大城市仰光、第二大城市曼德勒及多個城市周日再出現示威場面，當局派員出動戒備。仰光示威者設置防線及焚燒雜物，阻止警員推進。 大批民眾昨日趁建軍節在仰光及曼德勒等示威。從美聯社的相片可見，部份人拿著弓箭等武器上街抗議，安全部隊則以實彈回應，街上多次傳出槍聲。 綜合外電引述消息指，單日逾一百一十四人被殺，是軍方奪權以來最血腥的一日。連...
2021-03-29
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油塘曦臺現樓全面睇
已為現樓的油塘新盤曦臺，由宏安及旭輝合作發展，項目近期接連開放全新現樓示範單位吸客。樓盤自去年3月首輪開售至今，已累售278伙。 發展商最新開放項目的1座36樓D室現樓示範單位，面積547方呎，兩房間...
2021-03-27
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杜指標指破頂 利好投資氣氛 港股有望隨外圍反彈
上周五多隻在美上市的中概股大幅波動，市傳百度（9988）遭大行大手沽貨，拖累其美股上周五曾急瀉近15%，交投大增三倍，收市倒升逾1%，美股三大指數上周五齊升，其中杜指及標普500指數更創新高，加上今日...
2021-03-29
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怒擲隊長臂章 C朗發老脾
周六的世界盃外圍賽歐洲區A組，葡萄牙主場被塞爾維亞逼和2:2。今仗葡軍隊長C朗拿度在比賽尾段在窄角度起腳，皮球越過白界後被對手擋出，世界盃未有設立VAR之下，最終球證指入球不成立，「打劫」了葡萄牙的勝仗。C朗為表不公，怒擲隊長臂章洩憤。 上仗僅靠阿塞拜疆的烏龍球險勝1:0的葡萄牙，今仗先有迪亞高祖達梅開二度，其後被塞爾維亞的阿歷山大米祖域和菲臘高斯迪先後破網扳平比數。葡軍隊長C朗拿度在比賽尾段破網，足球過白界逾個半波位後被擋出，但主裁判和旁證卻雙雙指皮球未過白界，加上世界盃仍未有設立VAR和門線技術的關係，最終入球被判不成立。 「詐胡」皮球明顯入白界 C朗隨...
2021-03-29
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首都國際機場安全稱冠
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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羅敏莊無法接受死訊 鮑起靜哭悼廖啟智：他一生意義非凡
資深演員廖啟智（智叔）日前被揭於去年曾患胃癌而需要停工就醫，最近再度入院，昨晚突然傳來離世消息，終年67歲。智叔的死訊令圈中人震驚，他除了演技備受肯定外，在圈中更是一位零緋聞的好好先生，曾擔任大學講師...
2021-03-29
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慧眼看世界——冰火世界
近來時常看到有個別樓盤二手價再創新高，很多人排隊睇公開參觀的二手盤新聞。有地產分析人士更估計，全年樓市仍有半成升幅。今年首季一手樓撻訂個案已超過一百宗，較去年疫情爆發初期還要高。除非錢多又急於自置房產，否則準備留港奮鬥的港人，真的需要在此時入市嗎？ 外圍經濟陰陽怪氣，全球股市似熱實寒。各國政府大印銀紙導致高通脹環境遲早發生，到時加息與否全球都要攬炒。Tesla和大企業亦因此爭相買入Bitcoin，希望能夠對沖貨幣貶值和通漲上升帶來的經濟壓力。傳統智慧認為買樓買金可以對抗通漲，但當通漲並非由經濟增長促成，而買樓的錢全靠翻按舊樓和銀行按揭時，只要息口掉頭抽升或主力的供款人長期失...
2021-03-29
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馬場浮世繪——都市神話連捷馬雅又贏
今季首度來港客串的馬雅，初期表現未如預期，但近期成績漸上軌道，繼剛周三憑「海島材子」打開在港勝利之門，昨日他又憑「都市神話」增添頭馬，看來經過一輪摸索之後，目前已經適應香港的競賽環境。至於練者容天鵬則...
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