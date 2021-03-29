﻿「星島教育」開Live 今午三時準時開播 名師林溢欣教你中文卷二搶高分

中學文憑試已經踏入倒數階段，四月二十七至三十日，將會一連四日進行中英文核心科考試，考生刻下應不容有失，把握剩餘時間作最後衝刺！



中文科向來都被視為「死亡之卷」，考生溫習往往無從入手，「星島教育」邀請了遵理學校碩士級補習名師林溢欣開Live，一連三集親授中文科應試攻略，三集主題分別是︰詳述卷一文言範文溫習重點，破解拆題技巧；教你掌握卷二評分準則，智取高分；以及把握卷三時間分配，提升綜合能力必勝技。他又會提醒考生避免常犯錯誤，陪大家最後衝刺，輕鬆過關，大家記得準時收看！



林溢欣開Live第一集「破解文言 卷一無難度」已於上周首播，林溢欣表示，中文根基較差的同學，最後階段必定主攻範文，因這部份有付出的話，就較易有回報。他指去年長、短題目考過的範文都要溫習，但可遲些才溫，因有關範文仍有機會在字訓出現，而這情況的確也曾試過。「考評局的宗旨很簡單，就是要考生全面溫習範文。字訓一個字佔兩分，考生無可避免都要溫習。所以十篇課文要再揀就很難，但哪些課文先溫習，學生可安排得好些。」



「星島教育」今日下午三時會繼續與林溢欣開Live，應屆考生不容錯過，而大家想重溫第一集的精采內容，可掃描文末的QR Code或到星島教育facebook重溫。



「星島教育」為考生準備了其他應試攻略，包括文憑試核心科及選修科專題報道；訪問現時在學校任教文憑試的資深老師，拆解多個科目的備戰攻略，部份老師更拍片親授備戰要訣。



另外，「星島教育」亦精選了多篇中英文及通識教育名師的專欄文章，內容豐富，助考生及早做好應試準備，大家可以瀏覽星島教育網。