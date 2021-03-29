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﻿新娘潭路驚險車禍　鐵騎士彎位猛撞旅巴

2021-03-29 列印
﻿新娘潭路驚險車禍　鐵騎士彎位猛撞旅巴
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　　大埔新娘潭路發生驚險交通意外，昨晨八時許，二十歲馬姓鐵騎士沿彎多路窄的新娘潭路出九龍，當駛至船灣集水區附近一個右彎位時，反方向行車線一名五十八歲姓羅男子駕駛旅遊巴駛至，並轉入一條無名路時，兩車發生相撞。

　　從據網上錄影片段顯示，電單車入彎時，旅遊巴越線轉入無名路，鐵騎士收掣不及，撞向旅遊巴左邊近車尾車身，當場人仰車翻（見圖）。

　　鐵騎士倒地手腳受傷，報警後獲送院治療，無性命危險。警方正對意外展開調查，了解事故原因。
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