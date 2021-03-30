﻿樂園戲院增入場額 泳灘泳池解封 限聚放寬 復活假鬆一鬆

近期疫情受控，社交距離措施在復活節假期前鬆綁。當局宣佈本周四起，放寬戲院、主題樂園和表演場所入場人數上限至百分之七十五；重開公私營泳池及泳灘；餐飲業員工和學校教職員如已完成接種疫苗程序，可豁免每兩周檢測一次。至於四人限聚令、食肆每枱坐四人，以及關閉酒吧及麻雀館等措施，將延長兩星期。



食衞局局長陳肇始說，本港過去一周疫情逐漸緩和，抗疫成果得來不易，為了繼續壓制疫情及防止假期後疫情反彈，未來十四天非常關鍵及具戰略性，故未有條件大幅放寬防疫限制，希望市民「保持耐性，堅持多一陣，先有望將第四波疫情殲滅。」因此，大部份社交距離措施將由本周四起，延長兩周至四月十四日，包括限聚令及食肆每枱只准坐四人等。



四人限聚令延長兩周



但當局亦有放寬，由本周四（四月一日）起，戲院、主題樂園及表演場地入場人數限制，由目前一半上升至七成半，但入場者仍須遵守各項感染控制措施。由於病毒透過水中傳播機會低，泳池及泳灘亦會重開，讓市民多做運動。



為鼓勵市民接種疫苗，陳說，提供晚市堂食的食肆員工及學校教職員，如完成注射兩劑疫苗後十四天，被視作有足夠保護，可豁免每十四天接受一次病毒檢測；教育局亦考慮讓全校恢復半天面授課堂；而發展局正與建造業商討有關打針取代定期檢測的安排。該舉措日後亦會應用到安老院或公立醫院的探訪人士。



宗教聚會獲豁免



同時，在限聚令下，當局將向行政會議建議豁免宗教活動，且限制參與人數多場地可容納的三成，其間不得飲食，但一些宗教儀式，如領聖體等除外。如獲通過，最快明日實施。金鐘聖母聖衣堂主任司鐸羅國輝形容，宗教信仰是一種精神滋養，有其必要，甚至與食飯和呼吸一樣重要。



香港戲院商會歡迎政府決定，指復活節是戲院的傳統黃金檔期，將影響戲院能否繼續生存；戲院放寬營業限制後，會嚴守防疫措施，包括要求觀眾必須戴口罩、員工會定期檢測和加密清潔影院等。