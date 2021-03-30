﻿低風險地區返港 隔離期縮至14日

港府放寬對疫情緩和地區人士的入境檢疫要求。當局宣佈，來自低風險地區者，抵港後的強制檢疫期，會由現在的二十一日，改為只需在酒店檢疫十四日，其後七日自我監測，並在第十九日接受強制檢測。首階段會將澳洲、紐西蘭及新加坡列作低風險地區，及後可逐步恢復與其他地區的往來和達成旅遊氣泡。



四月下旬派航機接滯英港人



港府有見英國已開展疫苗接種，和確診數字有下降，當局將於四月下旬，安排指定航班，讓在曾逗留英國的港人回港，目前正與航空公司商討有關安排。這些人士抵港後，會集中在一間指定酒店隔離二十一日，並須在第七、十二、十九日做檢測，更多詳情稍後公佈。當局亦正研究擴展「回港易」計劃至內地其他省份。



據悉，外國一直要求港府放寬入境隔離日數，特首林鄭月娥日前便去信各國駐港領事，指出港府會想方法，減少入境人士隔離二十一日的做法，至多國只需十四天的慣常安排。