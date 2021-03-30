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﻿酒吧續關閉 批復業門檻太高

2021-03-30 列印
■食肆早前已可重開晚市堂食，但酒吧至今仍不可復業。
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　　政府新一輪防疫措施中，繼續把酒吧、派對房間、夜店、夜總會、卡啦OK和麻將天九耍樂等處所列為感染風險較高，須繼續關閉。酒吧業協會主席錢雋永說，復活節長假仍不可復業，大感無奈及失望，而業界為爭取復業，已答應使用飲管飲酒，狠批當局對酒吧設立的復業門檻太高，停業永無止境。他指，市民在假期時無法到酒吧消遣，只會轉到無牌場所喝酒玩樂，一旦爆疫反令正當業界犧牲。

　　麻將館業界亦表明，願意執行嚴謹防疫措施，包括建議員工接受疫苗接種和加強消毒等，以換取重新開放，否則繼續關閉的話，恐怕要裁減不少員工。
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