陳肇始：復必泰將再次接種

港府因應疫情放緩，宣佈放寬多個娛樂、遊玩和康體處所的限聚令，適逢復活節假期將至，大有回饋市民過去逾一年抗疫的辛勞。在確診和源頭不明個案大減之時，讓公眾放鬆一下，亦讓多個行業趁限聚令放寬，多做生意，收復失地，相關安排必定受歡迎。但過去曾發生限聚令放寬後即出現疫情反彈的情況，大家要提高警覺，不要「樂極生疫」。 當局宣佈本周四起，放寬戲院、主題樂園和表演場所入場人數上限至百分之七十五；重開公私營泳池及泳灘；餐飲業員工和學校教職員如已完成接種疫苗程序，可豁免每兩周檢測一次。至於四人限聚令、食肆每枱坐四人，以及關閉酒吧及麻將館等措施，將延長兩星期至下月十四日。當局的決策，有其理據，獲...

2021-03-30