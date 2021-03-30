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陳肇始：復必泰將再次接種

2021-03-30 列印
　　港府上周三因疫苗包裝瑕疵問題，暫停接種復必泰新冠疫苗。復星醫藥日前確認，復必泰疫苗的封蓋瑕疵與運輸條件相關，其生產過程及質素不存在問題。食衞局局長陳肇始表示，港府希望本周內收到事件的最終調查報告，不久後恢復接種復必泰疫苗。

　　此外，再多一名六十一歲男子接種科興疫苗十二日後離世。該男子為長期吸煙者，本月二十七日因胸痛及左肩痛到大埔那打素醫院急症室求醫，其後轉往深切治療部，突然出現心室性心跳過速及心臟驟停，搶救無效，前日離世，初步死因為急性心肌梗塞。他本月十六日在沙田接種中心打第一劑科興疫苗。

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