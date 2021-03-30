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旅遊業促盡快批郵輪公海遊

2021-03-30 列印
　　旅行社東主協會會長葉慶寧昨天向港府建議，盡快批出郵輪公海遊。他指，當市民完成檢測及打疫苗後，可以上郵輪上住宿一至兩晚，相信市民會支持，也可讓旅行社從中賺取佣金，而日本及台灣等地早已推出郵輪遊多個月，本港可以「照抄」當地政策。他引述部份郵輪公司說，若本港再不放寬郵輪遊，或會轉到上海作為母港。

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