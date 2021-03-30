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旅業人員獲安排疫苗接種中心工作

2021-03-30 列印
　　政府五月一日起在二十四間於私家醫院以外地方設置的社區疫苗接種中心，為旅遊業從業員提供多達二千個為期約五個月的短期職位，負責管理中心運作及相關行政支援工作。

　　合資格申請者包括導遊、領隊、旅行社職員、酒店從業員、旅遊巴司機等，月薪介乎一萬元至四萬元，整個計劃預算開支為一點五億元。

　　公務員事務局局長聶德權說，旅遊業受沉重打擊，從業員的工作性質和經驗，與疫苗接種中心負責的工作相近，料他們接受短期培訓後，能適應新工作。

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