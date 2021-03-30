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美股中段跌72點

2021-03-30 列印
　　美國股市本周首個交易日開市偏軟，杜指中段報三三○○○點，跌七十二點；納指則報一三○一一點，跌一百二十七點。滙控美國預託證券價格見四十四點七四港元，跌零點三六港元；騰訊則見六百一十三點四二港元，升一點四二港元。紐約期金報每盎司一千七百零九點六美元，跌二十二點七美元。

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