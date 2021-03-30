﻿小體積 大作用

皮膚上的細紋是可以消除的。



細紋的出現是因為皮下膠原蛋白和彈性蛋白纖維斷裂、變粗，交織在一起或是失去了彈性，情況便像床墊裏的彈簧壞了床墊便會塌。如果添加膠原蛋白來填補表皮下的空間，便可把皮膚重新「撐」起來。可是細紋變成了深紋，便很難修復。所以保養皮膚不是一朝一夕的事，而是日常護理的一個重要部分。



NEW NORDIC的膠原蛋白片是體積很小的片劑，作用卻非凡。成份有北歐深海魚的魚皮膠原蛋白，和其他動物膠原蛋白相比，魚膠原蛋白的分子體積很小，更易被人體吸收。另添加了維生素C，維生素C有促成膠原蛋白合成的作用，令全部成份的吸收效果加倍。



深究皮膚受損的原因，年齡增長是根本，太陽光等外界因素的氧化，以及豐富的面部表情等都會加深情況。年月增長改變不了，想留住青春，其一不妨戒煙，其二改變飲食習慣，多吃營養的蛋白質和健康蔬菜。



上文所述的膠原蛋白片，當中有很多有抗氧化作用的植物萃取，如石榴、番茄、海藻都有極好的抗氧化作用，可以對抗體內產生的自由基。



這樣一個全面配方的產品，在法國的臨床實證得到極好的結果。實驗者在服用14天後細紋減少、皮膚潤澤度增加，28天後皮膚更緊緻，56天皮膚粗糙度改善。剛開始服用的前八週，每天服用四片，早晚各兩片。之後每天只需要服用兩片，早晚都可以。



NEW NORDIC膠原蛋白片包裝輕巧，可隨身攜帶或是放辦公桌上，都很方便服用，而且每片獨立包裝，非常衛生。現在於屈臣氏和NEW NORDIC官網有買一送一的優惠。



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