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港鐵6．27起 票價下調1.7%

2021-03-30 列印
　　港鐵宣佈，按照票價調整機制，今年票價減百分之一點七，是二○一○年至今首次減價，新票價將在六月二十七日實施。但港鐵目前的八折票價優惠將結束，由周四起改為票價九五折。票價下調及優惠措施合共涉約九億元。港鐵公司商務總監楊美珍指，自從二○一九年一月起，八達通票價已沒實際上調，本年度票價調整機制方程式得出減價的結果，顯示機制客觀透明。

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