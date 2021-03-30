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艾未未有爭議作品 唐英年：M+不計劃展出

2021-03-30 列印
　　西九M+博物館包括艾未未向天安門舉中指的多件藏品，惹起爭議。西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，M+開館時不計劃展出艾未未有爭議的作品，形容有關作品為「不雅相片」，放在網上預覽時會「打格仔」，並只允許十八歲以上人士閱覽，強調M+並非「雜貨攤」，其審核機制非常嚴謹。唐英年相信國安公署會自行判斷，如任何作品涉及違法，會主動接觸管理局，當局亦會充份合作。

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