﻿忽發「棋」想——香港電影死未?

老前輩和年輕演員舌戰，關乎香港電影已死？死未？



這種老生常談，在過去二、三十年不知凡幾。戰後粵語片一度興盛，六十年代末走向低迷，汰弱留強後，換來便是七十年代末另一趟復興，直接進入了現代影業的商業片黃金期；九十年代，港片又因盜版市場萎縮低迷，CEPA催生合拍片新路，直至現在。



歷史不會簡單地重複，不變是，港片一直是掙扎求存的，這是市場經濟特點，人隨路轉，只要市場仍有投資者、創作人、故事，便會找着自己的觀眾。跟黃金期年產二三百齣電影相比，過去十年每年港片產量只約五十至七十齣，單看數字確是沮喪。



關鍵是，觀眾的選擇多了，要吸引觀眾難度更高，確是一個大挑戰。但產量在低水平，不等於缺乏優秀電影。



這數年來，後浪新秀輩出。這邊廂，翁子光前作《踏雪尋梅》成績亮眼，新作《風再起時》只是第四齣作品，已儼如鉅製，與七位老將的《七人樂隊》雙雙成為香港國際電影節開幕電影。



那邊廂，導演曾國祥的《少年的你》，在內地叫好叫座，以社會寫實文藝片之姿收了十五億後，再以香港代表身份晉身奧斯卡最佳外語片五強，確是拳怕少壯。



更重要是，本地學院派培育了不少出色年輕創作人，新秀如黃進《一念無明》、彭秀慧《29+1》、陳小娟《淪落人》、黃綺琳《金都》等，均是近四年的金像獎最佳新導演，創作才華一點都不遜色於前輩們，且均是全能創作人，能編能導。



時代艱難，難不倒真正有心而熱愛電影的年輕人。香港電影以商業片為基礎，只要年輕人仍拍觀眾愛看的戲，何須言死？



陸偉棋