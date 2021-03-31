﻿人大常委通過 功能30 直選20 立會組成大洗牌 選委會佔40席

全國人大常委會昨早閉幕，會議經表決全票通過修訂《基本法》附件一及附件二中有關行政長官產生辦法、立法會產生辦法和表決程序的決定，國家主席習近平隨即簽署主席令予以公佈，今日起實施。選舉委員會增至一千五百席，當中取消以往區議員代表，加入分區滅罪委員、地區防火委員等地區代表。立法會議席增至九十個，功能組別佔三十，直選佔二十，選委會則佔四十。行政長官林鄭月娥形容相關修訂堵塞制度漏洞，是「徹底的進步」。



選舉委員會由一千二百人增至一千五百人，以前區議員一百一十七席被取消。四大界別改為五大界別，每界別三百人，分別是一、工商、金融界；二、專業界；三、基層、勞工和宗教界；四、立法會議員及地區組織；以及新增的第五界別「港區人大代表、政協委員和全國性團體香港成員代表」。選委會是改制重點，主要負責提名、選舉行政長官，及提名所有立法會議員，選出四十名立法會議員。



選委會增至1500人



第五界別中，港區人大代表及政協委員共一百九十席，將自動成為委員；全國性團體香港成員代表則有一百一十席。第四界別則包括九十名立法會議員、鄉議局二十七席，並新增七十六席港九分區委員會及地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會委員代表；以及八十席新界分區委員會及地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會委員代表；另加入二十七席內地港人團體代表。



選委會以往屬民主派的「票倉」界別，亦被改動，教育界和高等教育界原各有三十席，將合併為教育界三十席；社會福利界由六十席減至三十席；此外，多個界別的部份選委由選舉改為提名產生。



立法會議員則由七十人增至九十人，其中四十席經選舉委員會產生，三十席屬功能組別，二十席為地區直選。分區直選由原五區改為十區，每區選兩席，每名選民投一票，得票最多兩人當選。每個候選人要得一百至二百個選民及選委會每個界別的兩至四名委員提名。



立法會功能團體選舉分二十八個界別，以往的區議會（第一）和區議會（第二）的六席被取消，並新增「港區全國人大代表港區全國政協委員及有關全國性團體代表界一席、商界（第三）一席。同時，「醫學界」和「衞生服務界」合併為「醫療衞生界」一席，「資訊科技界」變成「科技創新界」一席，但「勞工界」會選出三席。功能組別候選人要獲界別十至二十個選民以及選委會每個界別二至四名委員提名。



林鄭：是「徹底的進步」



林鄭表示，政府目標在四月中向立法會提交修訂草案，期望五月底前通過，六月選民登記，九月舉行選委會界別分組選舉，十二月選舉立法會選舉，明年三月舉行行政長官選舉，同時亦會作大量解說工作。



她說，當局計劃按現有的四百多個區議會選區合併為立法會十個地區直選選區，形容立法會功能組別的每個改動都有根據，如將醫學及衞生服務界合併，是由於兩個界別屬同一專業。此外，日後選舉委員會有一百五十六名委員由提名產生，參與提名的內地機構成員，都是香港成員。林鄭形容，修訂選舉制度是「徹底的進步」，能堵塞漏洞，強調要宏觀考慮，並反問亂象頻生下，香港是否仍要堅持舊有制度，讓「政權有機會失守」。