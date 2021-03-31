理財大使計劃助年青人正確理財 數碼理財全面睇 做個「理財不倒翁」

科技發展不斷進步，金融科技快速崛起並已多方面融入日常生活。加上過去一年疫情反覆，窒礙大眾正常生活模式，加速了生活數碼化轉型。在社交媒體和數碼化盛行的今天，年青人更習慣使用便捷及無時間地域限制的數碼理財服務和網購消費。在此廣受歡迎的理財和消費新模式背後，意味年青人更需要學會數字金融知識的重要性，抓住機會並管理風險，做個理財的「不倒翁」。為加強大專生的理財能力，投資者及理財教育委員會(投委會)聯同香港交易所慈善基金及聖雅各福群會由2019年起舉辦個人理財大使計劃(計劃)。今年有11個大專院校參加，向超過5,200位年青人推廣理財教育資訊。各參加者需先參加由主辦單位提供的訓練日營及項目會議，從中獲得專業培訓並裝備好自己成為「個人理財大使」，利用朋輩的影響力將信息傳播給他們的朋友和社區，然後以隊伍形式設計出多元及有創意的理財教育計劃，並在其大專校園內推行以宣揚個人理財教育訊息，希望藉此提升年青人的理財知識及技巧。投委會總經理李婉秋女士指：「理財是一門重要的生活技能，更影響不同人生階段的財務目標及規劃。感謝香港交易所慈善基金及聖雅各福群會的支持和協助，令投委會成功透過個人理財大使計劃，通過他們設計出有趣的學習理財活動，將學到的理財知識和技巧傳授至朋輩間，鼓勵年青人應用所學解決現實中的個人理財問題。我們樂見年青人在理財知識、態度，以及行為方面都獲益良多，計劃的成效及年青人的轉變令我們引以為傲。展望未來，我們期望理財教育計劃可惠及更多年青人。」香港交易所董事總經理暨市場科交易營運聯席主管郭家強先生表示：「香港交易所一直肩負推動理財教育的社會責任，透過不同活動提升社會各階層的理財能力。今年，我們很高興與投委會及聖雅各福群會再次合辦個人理財大使計劃，幫助大專生保持個人理財健康。雖然疫情令活動大多改為網上舉行，但同學們仍積極參與，發揮創意向其他朋友推廣理財教育的重要性。另外，隨著香港交易所慈善基金的成立，我們將會與社會各界建立更緊密的聯繫，透過不同的社區計劃讓更多年青人學習理財知識。」聖雅各福群會高級經理黎良好女士指出：「隨着金融科技急速發展，青年人使用電子錢包於網上購物、交易之勢越趨普遍，尤其在疫情下情況更急速加劇，往往造成入不敷支。我們認為網上消費的確為日常帶來方便，但無論在學或在職青年人均要審慎理財，購物前三思，避免過度消費。」香港科技大學 - 「理財不倒翁」榮獲「個人理財大使計劃 2020/21 ─ 優秀理財教育計劃獎 ─ 金獎」為香港科技大學(科大)團隊，隊員包括：陳思慧、林筱珊、陳樂欣、陳思雅及陳澤謙。團隊取名「理財不倒翁」，寓意投資理財雖然「有起有落」，但同學們只要保持個人財務健康，即使遇到任何財務危機，亦能夠站穩陣腳，沉著應對。比賽得著及得獎感受:比賽鼓勵團隊與跨學科同學組隊。多元學科組合讓我們在活動中得以發揮各自的才能，真正達到跨學科交流的目的。在資料蒐集過程中，我們學習到不同的個人理財知識，促使我們審視個人的理財狀況和明白理財的重要性。其中，我們更學會積少成多的理財原則，並明白到坐言起行的重要。遇上疫情爆發，令團隊學會靈活變通，亦迫使我們必須學習新知識解決問題，例如以數碼化行銷推廣我們的計劃。而日以繼夜的相處及合作，更令我們贏得深厚的友情。計劃實踐小遊戲:為了吸引同學關注，團隊首先設計了一個圍繞同學日常點滴的網站小遊戲，並以風趣幽默的方式呈現，讓同學們透過親身體驗反思個人的開支習慣。期間，面對在家上課和工作等安排，促使我們以不同的線上形式繼續推行活動。「一個月的理財挑戰」:透過參與網上的「一個月的理財挑戰」，參與者能觀察其他年青人每月的財務狀況，以作比較。此理財挑戰的設計理念是期望利用正面的朋輩影響，讓年青人適當地調整個人開支，減少不必要的消費。社交平台直播與推廣: 有見年青人活躍於社交媒體，因此，團隊利用一特定社交平台定期更新理財小知識帖 文。而為了更切合年青人需要，團隊會以不同主題形式推出資訊，例如信用卡、保險和強積金等迷思系列，讓年青人循序漸進地吸收理財知識，同時達到溫故知新的效果。另外，透過社交平台直播，團隊為年青人提供互動交流平台，討論常見的理財問題和注意事項，例如信用卡陷阱和不同投資工具的基本概念。個人理財大使計劃2020/21得獎名單獲獎 院校 組別優秀理財大使計劃-金獎香港科技大學 理財不倒翁優秀理財大使計劃-銀獎明愛專上學院 理財獵人優秀理財大使計劃-銅獎香港恒生大學 理想錢恒香港浸會大學 Cashcow香港大學 Coin U香港伍倫貢學院 理財男女神優秀理財大使計劃-評審嘉許獎嶺南大學 袋錢入「理」袋（資料由客戶提供）投委會將於2021年3月26日下午5時至6時，邀請「理財不倒翁」團隊的兩名團員與聖雅福各群會嘉賓講者進行一場直播Facebook講座，探討數碼時代年輕人的財務管理，敬請留意投委會錢家有道Facebook。