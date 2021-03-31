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立法會暑假照開會

2021-03-31 列印
■梁君彥表示，修改選舉制度後，任何愛國愛港的有能力人士的參選機會均等。
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　　立法會主席梁君彥表示，支持全國人大常委會的決定，由於立法會換屆選舉將於十二月舉行，現屆任期延長至本年年底，立法會今年暑假將繼續開會，除了處理修改選舉法例，亦會完成各項民生工作。他認為，修改選舉制度後，任何愛國愛港的有能力人士的參選機會均等，希望在本港廚房「無咁熱」情況下，有心為港人做事的人參選。

　　此外，根據人大常委會決定，政府法案獲未來立法會在席過半票即可通過。至於議員的個人議案、法案和修正案，要分別經「選委會議員」和「功能團體、分區直選議員」兩部份，在席各過半數票才通過。

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