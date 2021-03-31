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當局擬推關愛隊及電子派票

2021-03-31 列印
　　行政長官林鄭月娥表示，當局將進行本地立法工作，包括處理選舉委員會法定團體劃分、合資格團體選民的界定、資格審查委員會的組成及運作、立法會地區直選選區劃分，以及選舉安排等人大常委會列明由特區選舉法例規定的事項。

　　她形容，鑒於上次選舉出現的不理想地方，政府亦可藉此機會處理，例如安排長者及孕婦在關愛隊排隊，以及電子派票等。

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