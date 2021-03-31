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漁護署為流淚牛牛解除追蹤器

2021-03-31 列印
■漁護署表示，已為有關牛隻除去附上追蹤器的頸帶。漁護署fb圖
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　　西貢一隻黃牛早前被漁護署裝上全球定位追蹤器，疑頸帶勒得過緊，黃牛一度流淚，引起社會關注。漁農自然護理署昨日表示，野外牛隻全球定位追蹤器的試驗結束，收集到實用數據，昨早已為牛隻除去追蹤器的頸帶。漁護署發言人說牛隻沒有不適表現，會持續派員檢查該牛隻以確保健康。

　　有關注動物組織，早前上載短片，發現該黃牛不斷搖頭嘗試擺脫頸帶，署方被質疑有虐待之嫌。

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